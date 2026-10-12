Erste Schätzungen: HCA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HCA lädt voraussichtlich am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,67 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HCA 6,96 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 21 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,90 Prozent auf 19,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte HCA noch 19,16 Milliarden USD umgesetzt.

24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 29,50 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 28,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 78,51 Milliarden USD, gegenüber 75,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch