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11.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Havila Kystruten AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Havila Kystruten AS Registered wird voraussichtlich am 26.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass Havila Kystruten AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,29 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -33,400 NOK je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 173,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 619,4 Millionen NOK gegenüber 226,8 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -18,490 NOK, gegenüber -62,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,97 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 507,9 Millionen NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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