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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hasbro stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hasbro
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Hasbro präsentiert in der voraussichtlich am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,86 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,64 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,19 Prozent auf 1,47 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,13 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,300 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,06 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,70 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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