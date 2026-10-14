Erste Schätzungen: Harley-Davidson legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Harley-Davidson präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,467 USD. Dies würde einer Verringerung von 84,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Harley-Davidson 3,10 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,07 Milliarden USD – ein Minus von 20,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Harley-Davidson 1,34 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,704 USD, gegenüber 2,78 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 3,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,47 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch