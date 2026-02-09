HANZA Aktie 24570559 / SE0005878543
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HANZA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HANZA stellt voraussichtlich am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,50 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,710 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 30,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,66 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,27 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,89 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 2,55 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 5,91 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,85 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu HANZA Holding AB
|
06:21
|Erste Schätzungen: HANZA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: HANZA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: HANZA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu HANZA Holding AB
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen und Bitcoin-Verfall im Fokus: Dow erstmals über 50'000 Punkten -- SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.