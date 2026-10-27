Erste Schätzungen: Hansa Medical AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hansa Medical AB wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hansa Medical AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,12 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,750 SEK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 950,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 323,6 Millionen SEK gegenüber 30,8 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,580 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 467,2 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 222,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch