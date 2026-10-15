Hangzhou Tigermed Consulting Aktie 56267001 / CNE1000040M1
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Hangzhou Tigermed Consulting stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hangzhou Tigermed Consulting wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,364 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hangzhou Tigermed Consulting noch ein Gewinn pro Aktie von 0,810 HKD in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 18,52 Prozent auf 2,30 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,94 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,586 HKD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,13 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 9,04 Milliarden HKD, gegenüber 7,39 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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