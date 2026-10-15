Hangzhou Tigermed Consulting Aktie 19159983 / CNE100001KV8
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Hangzhou Tigermed Consulting gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hangzhou Tigermed Consulting veröffentlicht voraussichtlich am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,325 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hangzhou Tigermed Consulting ein EPS von 0,740 CNY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Hangzhou Tigermed Consulting nach den Prognosen von 2 Analysten 2,02 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,78 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,519 CNY im Vergleich zu 1,04 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 7,76 Milliarden CNY, gegenüber 6,81 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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