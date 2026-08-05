Hangzhou First PV Material Aktie 25261399 / CNE100001VX1
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hangzhou First PV Material vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Hangzhou First PV Material veröffentlicht voraussichtlich am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Hangzhou First PV Material für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,210 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 6,08 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 40,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,32 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,593 CNY, gegenüber 0,300 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 17,72 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,43 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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