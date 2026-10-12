Erste Schätzungen: Hangzhou First PV Material legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hangzhou First PV Material stellt voraussichtlich am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,165 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 4,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,83 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Hangzhou First PV Material für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,99 Milliarden CNY aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,619 CNY, gegenüber 0,300 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 16,66 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,43 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch