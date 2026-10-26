|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hamamatsu Photonics KK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hamamatsu Photonics KK präsentiert in der voraussichtlich am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 40,10 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 161,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hamamatsu Photonics KK 15,36 JPY je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll Hamamatsu Photonics KK im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 65,53 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,82 Prozent gesteigert.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 58,61 JPY im Vergleich zu 47,32 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 235,89 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 212,05 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hamamatsu Photonics KK
|
06:21
|Erste Schätzungen: Hamamatsu Photonics KK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Hamamatsu Photonics KK legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Hamamatsu Photonics KK
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: Asiens Börsen uneins
An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.