Hacksaw AB Registered Shs Aktie 146016602 / SE0025138357
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hacksaw Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hacksaw Registered lässt sich voraussichtlich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hacksaw Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,170 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hacksaw Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1,49 SEK in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 61,1 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 578,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,665 EUR je Aktie, gegenüber 5,49 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 249,9 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 2,18 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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