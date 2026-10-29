|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: H&R GmbH präsentiert Quartalsergebnisse
H&R GmbH stellt voraussichtlich am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,530 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 412,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 32,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 310,6 Millionen EUR in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -1,040 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,47 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,24 Milliarden EUR waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu H&R GmbH & Co. KGaA
|
06:21
|Erste Schätzungen: H&R GmbH präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.10.26
|EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA publishes preliminary results for third quarter of 2026 (EQS Group)
|
27.10.26
|EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht vorläufige Ergebnisse zum 3. Quartal 2026 (EQS Group)
|
26.08.26
|EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA seit heute im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (EQS Group)
|
26.08.26
|EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA Listed in the Scale Segment of the Frankfurt Stock Exchange as of Today (EQS Group)
|
14.08.26
|EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt vorläufige Ergebnisse (EQS Group)
|
14.08.26
|EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA publishes Half-Year Report 2026 and confirms preliminary results (EQS Group)
|
13.08.26
|Ausblick: H&R GmbH präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu H&R GmbH & Co. KGaA
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: SMI mit Rekordhoch -- DAX deutlich fester -- Wall Street startet leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.