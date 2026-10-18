Gujarat State Fertilizers & Chemicals Aktie 19374425 / INE026A01025
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gujarat State Fertilizers Chemicals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gujarat State Fertilizers Chemicals veröffentlicht voraussichtlich am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 7,30 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat State Fertilizers Chemicals 8,13 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 20,81 Prozent auf 38,51 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Gujarat State Fertilizers Chemicals noch 31,87 Milliarden INR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 16,00 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 16,88 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 125,46 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 64,31 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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