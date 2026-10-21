Gujarat Gas Aktie 45555823 / INE844O01030
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gujarat Gas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Gujarat Gas wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,79 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 67,24 Prozent erhöht. Damals waren 4,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 79,93 Milliarden INR – ein Plus von 111,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gujarat Gas 37,80 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 27,69 INR, gegenüber 21,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 327,37 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 236,14 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Gujarat Gas Ltd Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Gujarat Gas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: Gujarat Gas stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: Gujarat Gas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Gujarat Gas Ltd Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Gewinnen -- SMI und DAX beenden Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street geht es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.