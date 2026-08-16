Guangzhou Guanggang Gases and Energy a Aktie 128680711 / CNE100006MB5
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16.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Guangzhou Guanggang Gases and Energy A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Guangzhou Guanggang Gases and Energy A lässt sich voraussichtlich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Guangzhou Guanggang Gases and Energy A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,101 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 102,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,050 CNY erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Guangzhou Guanggang Gases and Energy A mit einem Umsatz von insgesamt 824,7 Millionen CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 566,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 45,68 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,426 CNY, gegenüber 0,220 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 3,32 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,42 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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