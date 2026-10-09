Guangzhou Guanggang Gases and Energy a Aktie 128680711 / CNE100006MB5
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09.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Guangzhou Guanggang Gases and Energy A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Guangzhou Guanggang Gases and Energy A stellt voraussichtlich am 24.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,106 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Guangzhou Guanggang Gases and Energy A einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Guangzhou Guanggang Gases and Energy A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 819,3 Millionen CNY im Vergleich zu 606,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,407 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,220 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 3,18 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2,42 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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