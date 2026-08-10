Guangdong Songfa Ceramics Aktie 27359642 / CNE100001W02
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10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Guangdong Songfa Ceramics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Guangdong Songfa Ceramics öffnet voraussichtlich am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst schätzt, dass Guangdong Songfa Ceramics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,79 CNY je Aktie gewesen.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent auf 14,14 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,10 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,96 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,55 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 21,64 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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