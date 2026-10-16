Guangdong Marubi Biotechnology a Aktie 48524135 / CNE100003M51
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Guangdong Marubi Biotechnology A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Guangdong Marubi Biotechnology A wird voraussichtlich am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,161 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,150 CNY erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 716,1 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 5,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Guangdong Marubi Biotechnology A einen Umsatz von 681,2 Millionen CNY eingefahren.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,741 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,62 Milliarden CNY, gegenüber 3,44 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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