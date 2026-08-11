Guangdong Huate Gas a Aktie 51481848 / CNE100005X64
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Guangdong Huate Gas A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Guangdong Huate Gas A wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,445 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 58,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Guangdong Huate Gas A 0,280 CNY je Aktie vermeldete.
Guangdong Huate Gas A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 435,5 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 338,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,93 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,13 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,80 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,41 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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