GSK Aktie 120042705 / US37733W2044
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GSK stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
GSK stellt voraussichtlich am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GSK noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 11,82 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 2,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,53 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,72 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 45,19 Milliarden USD, gegenüber 43,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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