Erste Schätzungen: GSI Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit negativem Vorzeichen. Der deutsche Aktienmarkt notierte nach mehrfachem Vorzeichenwechsel in Rot. Für die US-Börsen schlossen nach einem volatilen Handelsverlauf tiefer. Zur Mitte der Woche konnten sich die Börsen in Fernost nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.