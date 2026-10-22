Erste Schätzungen: GS Yuasa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GS Yuasa lässt sich voraussichtlich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GS Yuasa die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 70,74 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,37 Prozent erhöht. Damals waren 39,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 153,90 Milliarden JPY gegenüber 140,27 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 423,35 JPY aus. Im Vorjahr waren 417,33 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 673,87 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 609,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch