GS Yuasa Aktie 1642255 / JP3385820000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GS Yuasa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
GS Yuasa lässt sich voraussichtlich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GS Yuasa die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 70,74 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,37 Prozent erhöht. Damals waren 39,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 153,90 Milliarden JPY gegenüber 140,27 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 423,35 JPY aus. Im Vorjahr waren 417,33 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 673,87 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 609,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu GS Yuasa Corp
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: GS Yuasa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: GS Yuasa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: GS Yuasa gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.06.26
|Nikkei 225-Wert GS Yuasa-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich GS Yuasa-Aktionäre freuen (finanzen.ch)
|
12.05.26
|Ausblick: GS Yuasa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: GS Yuasa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu GS Yuasa Corp
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.