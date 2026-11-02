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02.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Grupo Supervielle informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Grupo Supervielle wird voraussichtlich am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,271 USD gegenüber -0,430 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Grupo Supervielle in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 230,4 Millionen USD im Vergleich zu 339,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,681 USD je Aktie, gegenüber -0,450 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 967,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Grupo Supervielle SA (spons. ADRs)
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06:21
|Erste Schätzungen: Grupo Supervielle informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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09.08.26
|Ausblick: Grupo Supervielle stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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|Ausblick: Grupo Supervielle gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Grupo Supervielle SA (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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