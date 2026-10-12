Erste Schätzungen: Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,17 MXN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5,78 MXN je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 7,93 Milliarden MXN umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,17 Milliarden MXN umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 16,32 MXN je Aktie, gegenüber 17,66 MXN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 27,25 Milliarden MXN. Im Vorjahr waren 27,05 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch