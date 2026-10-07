Grupo Bimbo Aktie 189418 / MXP495211262
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Grupo Bimbo präsentiert Quartalsergebnisse
Grupo Bimbo präsentiert voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,866 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Bimbo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,780 MXN in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 106,13 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum waren noch 107,42 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,33 MXN aus, während im Vorjahreszeitraum 2,58 MXN vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 426,62 Milliarden MXN in den Büchern stehen werden, gegenüber 426,95 Milliarden MXN im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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