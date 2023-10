Erste Schätzungen: Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B präsentiert voraussichtlich am 23.10.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 89,74 MXN. Dies würde einem Zuwachs von 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C B 84,05 MXN je Aktie vermeldete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,49 Prozent auf 6,26 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,29 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 350,43 MXN im Vergleich zu 332,89 MXN im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 25,06 Milliarden MXN, gegenüber 25,31 Milliarden MXN im vorigen Jahr.

