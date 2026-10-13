Erste Schätzungen: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,24 MXN. Das entspräche einem Zuwachs von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,90 MXN erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,53 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 4,54 Milliarden MXN im Vergleich zu 3,93 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,89 MXN, gegenüber 13,83 MXN je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 17,34 Milliarden MXN, nachdem im Vorjahr 15,96 Milliarden MXN generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch