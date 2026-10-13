Erste Schätzungen: Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,16 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 259,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 210,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,32 USD im Vergleich zu 5,76 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 994,8 Millionen USD, gegenüber 831,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch