Groupe Dynamite Aktie 140107051 / CA39944C1005
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01.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Groupe Dynamite mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Groupe Dynamite stellt voraussichtlich am 16.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,431 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,250 CAD je Aktie vermeldet.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 307,7 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 35,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 226,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,05 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,33 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,62 Milliarden CAD, gegenüber 1,31 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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