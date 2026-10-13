Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Group 1 Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Group 1 Automotive öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Group 1 Automotive im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,90 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,00 USD je Aktie gewesen.
9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,65 Milliarden USD gegenüber 5,78 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,36 Prozent.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 37,63 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 25,24 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 22,14 Milliarden USD, gegenüber 22,57 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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