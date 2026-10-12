Erste Schätzungen: GRK Infra verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GRK Infra lädt voraussichtlich am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,670 EUR gegenüber 0,470 EUR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 26,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 326,6 Millionen EUR gegenüber 257,4 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,79 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,07 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 940,8 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 872,3 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.ch