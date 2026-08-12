Grieg Seafood ASAShs Aktie 3073290 / NO0010365521
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Grieg Seafood AS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Grieg Seafood AS wird voraussichtlich am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,029 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 99,15 Prozent erhöht. Damals waren -3,400 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 36,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 636,1 Millionen NOK aus.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,513 NOK, gegenüber 7,90 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 3,51 Milliarden NOK im Vergleich zu 3,69 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Grieg Seafood ASAShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Grieg Seafood AS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.05.26
|Ausblick: Grieg Seafood AS gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Grieg Seafood AS gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Grieg Seafood AS präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Grieg Seafood ASAShs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte etwas schwächer. Der deutsche Leitindex legt leicht zu. In Fernost zeigen sich die Börsen am Mittwoch mehrheitlich freundlich.