Erste Schätzungen: Greif A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Greif A stellt voraussichtlich am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,16 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 90,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 12,27 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 55,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 701,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,34 USD, gegenüber 14,34 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 4,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,29 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch