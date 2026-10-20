Green Thumb Industries Aktie 42240031 / CA39342L1085
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Green Thumb Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Green Thumb Industries wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 CAD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 307,8 Millionen USD für Green Thumb Industries, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 401,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,162 USD, gegenüber 0,670 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,64 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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