Erste Schätzungen: Green Thumb Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Green Thumb Industries wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 307,8 Millionen USD für Green Thumb Industries, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 401,3 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,162 USD, gegenüber 0,670 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,64 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch