Erste Schätzungen: Greek Organisation of Football Prognostics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Greek Organisation of Football Prognostics wird voraussichtlich am 19.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Greek Organisation of Football Prognostics für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,211 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 268,71 Prozent auf 1,19 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Greek Organisation of Football Prognostics noch 323,8 Millionen EUR umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,893 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 1,35 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,14 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,31 Milliarden EUR waren.

Redaktion Finanzen.net