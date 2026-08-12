Erste Schätzungen: Greek Organisation of Football Prognostics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Greek Organisation of Football Prognostics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Greek Organisation of Football Prognostics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,249 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,300 EUR je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,24 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 304,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,959 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,35 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,19 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 1,31 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch