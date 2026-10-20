Great-West Lifeco Aktie 689215 / CA39138C1068
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Great-West Lifeco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Great-West Lifeco wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,44 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Great-West Lifeco 1,25 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Great-West Lifeco soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 86,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,87 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,73 CAD, gegenüber 4,29 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 5,08 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 49,18 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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