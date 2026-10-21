Granite Ridge Resources Aktie 122673570 / US3874321074
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Granite Ridge Resources stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Granite Ridge Resources präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,128 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Granite Ridge Resources nach den Prognosen von 5 Analysten 153,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 35,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 112,7 Millionen USD umgesetzt worden.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,490 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 596,4 Millionen USD, gegenüber 450,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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