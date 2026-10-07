Gränges AB 144A-Reg S Aktie 25585939 / SE0006288015
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Gränges 144A-Reg S stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Gränges 144A-Reg S lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,29 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gränges 144A-Reg S 2,27 SEK je Aktie eingenommen.
Gränges 144A-Reg S soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,46 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,93 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,98 SEK, gegenüber 9,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 34,75 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,33 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Gränges AB 144A-Reg S
|
06:21
|Erste Schätzungen: Gränges 144A-Reg S stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Gränges 144A-Reg S stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Gränges 144A-Reg S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Gränges 144A-Reg S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Gränges 144A-Reg S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Gränges AB 144A-Reg S
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen beenden Handel höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.