Erste Schätzungen: Grainger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grainger stellt voraussichtlich am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 11,68 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 90,85 Prozent erhöht. Damals waren 6,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Grainger 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,08 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Grainger 4,66 Milliarden USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 46,54 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 35,40 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 19,67 Milliarden USD, gegenüber 17,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch