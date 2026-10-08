GrafTech International Aktie 147886174 / US3843136074
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: GrafTech International präsentiert Quartalsergebnisse
GrafTech International präsentiert voraussichtlich am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,370 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,100 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll GrafTech International 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 127,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GrafTech International 144,0 Millionen USD umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,037 USD, wohingegen im Vorjahr noch -8,450 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 504,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 504,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu GrafTech International Ltd Registered shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: GrafTech International präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.26
|Ausblick: GrafTech International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.07.26
|Erste Schätzungen: GrafTech International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.04.26
|Ausblick: GrafTech International legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: GrafTech International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu GrafTech International Ltd Registered shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.