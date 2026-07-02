Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’114 -0.6%  SPI 19’918 -0.5%  Dow 52’305 0.0%  DAX 25’040 0.2%  Euro 0.9211 -0.2%  EStoxx50 6’283 -0.7%  Gold 4’031 0.6%  Bitcoin 49’194 3.9%  Dollar 0.8094 0.2%  Öl 71.1 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Galderma133539272Alcon43249246Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Geld sparen mit dem Zwei-Hände-Trick - so geht's
Manipulation des Kryptomarkts: Das versteht man unter Wash-Trading
Swiss Life schliesst Übernahme der Telis Group in Deutschland ab - Aktie im Blick
Rohstoff-Performance im 2. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Comeback der Software-Aktien? Wo nach dem KI-Ausverkauf wieder Potenzial lockt
Suche...
eToro entdecken

Goodtech ASA Aktie 599364 / NO0004913609

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Goodtech ASA (A) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Goodtech ASA
13.20 NOK 3.53%
Kaufen Verkaufen

Goodtech ASA (A) lädt voraussichtlich am 17.07.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,390 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 NOK je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,82 Prozent auf 156,0 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 163,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,30 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,650 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 723,0 Millionen NOK aus im Gegensatz zu 721,2 Millionen NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo

Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.

Weiterlesen!