Erste Schätzungen: Goodtech ASA (A) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Goodtech ASA (A) lädt voraussichtlich am 17.07.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,390 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 NOK je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,82 Prozent auf 156,0 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 163,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,30 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,650 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 723,0 Millionen NOK aus im Gegensatz zu 721,2 Millionen NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch