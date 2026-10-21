Goldman Sachs BDC Aktie 27140275 / US38147U1079
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Goldman Sachs BDC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Goldman Sachs BDC wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,348 USD. Dies würde einem Zuwachs von 58,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Goldman Sachs BDC 0,220 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Goldman Sachs BDC in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 17,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 80,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 97,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 322,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 242,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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