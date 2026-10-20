Erste Schätzungen: Gold Royalty zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gold Royalty lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

6 Analysten schätzen, dass Gold Royalty für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 120,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,1 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,046 USD im Vergleich zu -0,020 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 32,6 Millionen USD, gegenüber 15,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch