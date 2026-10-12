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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gofore legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gofore
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Gofore öffnet voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,162 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 62,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,28 Prozent auf 49,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Gofore noch 41,2 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,862 EUR im Vergleich zu 0,590 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 231,1 Millionen EUR, gegenüber 191,4 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

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