GoerTek Aktie CNE100000BP1
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09.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: GoerTek präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
GoerTek lädt voraussichtlich am 24.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten schätzen, dass GoerTek für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,347 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 30,41 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,56 Milliarden CNY umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 CNY, gegenüber 1,14 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 99,84 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 96,44 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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