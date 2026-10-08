Godrej Properties Aktie 22860505 / INE484J01027
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Godrej Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Godrej Properties wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 16,78 INR je Aktie gegenüber 13,45 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 15,23 Milliarden INR aus – eine Minderung von 21,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Godrej Properties einen Umsatz von 19,50 Milliarden INR eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 74,74 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 61,43 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 87,25 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 51,31 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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