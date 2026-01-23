Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Godawari Power Ispat präsentiert Quartalsergebnisse

Godawari Power & Ispat
251.10 INR 2.95%
Godawari Power Ispat öffnet voraussichtlich am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 2,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Godawari Power Ispat 2,36 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 9,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,74 Milliarden INR gegenüber 12,98 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 11,60 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,24 INR einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 55,18 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 53,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

