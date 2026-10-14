GoDadd a Aktie 24674951 / US3802371076
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GoDaddy A präsentiert Quartalsergebnisse
GoDaddy A wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
12 Analysten schätzen, dass GoDaddy A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,70 Prozent auf 1,32 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,24 Milliarden USD, gegenüber 4,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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